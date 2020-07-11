Lazio 1-2 Sassuolo | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Lazio'ya evinde Sassuolo şoku!

1-2 | MAÇ SONUCU

Lazio 1-2 Sassuolo | MAÇ SONUCU

A'nın 32. haftasında , 'nda konuk ettiği 'ya mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu , ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

A'nın 32. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmayı Sassuolo kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Raspadori ve Caputo kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Luis Alberto'dan geldi.

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Sassuolo'da ismi ve ile anılan milli futbolcu , 46. dakikada Toljan'ın yerine dahil oldu.

Bu skorun ardından Sassuolo puanını 43'e yükseltirken, 68 puanda kaldı.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 20:22
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