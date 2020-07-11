Lazio 1-2 Sassuolo | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Lazio ile Sassuolo karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sassuolo 2-1 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Raspadori ve Caputo kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Luis Alberto'dan geldi.

MERT MÜLDÜR İKİNCİ YARI SAHNE ALDI

Sassuolo'da ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Mert Müldür, 46. dakikada Toljan'ın yerine dahil oldu.

Bu skorun ardından Sassuolo puanını 43'e yükseltirken, Lazio 68 puanda kaldı.