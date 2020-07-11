İtalya Serie A'nın 32. haftasında Lazio, Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Sassuolo'ya 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Mert Müldür, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Lazio ile Sassuolo karşı karşıya geldi.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sassuolo 2-1 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Raspadori ve Caputo kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Luis Alberto'dan geldi.
MERT MÜLDÜR İKİNCİ YARI SAHNE ALDI
Sassuolo'da ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Mert Müldür, 46. dakikada Toljan'ın yerine dahil oldu.
Bu skorun ardından Sassuolo puanını 43'e yükseltirken, Lazio 68 puanda kaldı.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 20:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lazio 1-2 Sassuolo | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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