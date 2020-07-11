İtalya Serie A ekibi Parma'da corona virüsü şoku! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Serie A'da aradan sonraki ilk corona vakası!

Serie A ekibi 'da corona virüsü şoku!

İtalya Serie A ekibi Parma'da corona virüsü şoku!

Serie A ekiplerinden , bir kulüp çalışanının corona virüsüne yakalandığını açıkladı. ’da yeniden başlayan maçlar sonrası ilk defa bir takımda Covid-19 vakasına rastlandı.

Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'da bir kulüp çalışanında yeni tip corona virüsüne (Covid-19) rastlandığı bildirildi.

Kovid-19 pandemisi sebebiyle 103 gün maç yapılamayan ve 'da yeniden başlayan ligde bir takımda ilk Covid-19 vakasına rastlandı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir dizi testler sonunda, takımın futbolcu olmayan bir üyesinde Covid-19 testi pozitif çıktı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu vakanın kesinlikle belirti göstermediği, federasyon ve bakanlığın belirlediği talimatlar çerçevesinde takımdan izole edildiği belirtildi.

Kulüp, oyunculara yapılan testlerin negatif çıktığını vurgularken, ilgili protokoller çerçevesinde çalışmalarını düzenli biçimde sürdürebilecekleri kaydedildi.

İtalya'yı ciddi şekilde etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle Serie A'da maçlar, 9 Mart tarihinde durdurulmuştu. Ülkede tedbirlerin kademeli şekilde gevşetilmesiyle lig maçları da kaldığı yerden 20 Haziran'da yeniden başlamıştı.

  1. 11.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtalya Serie A ekibi Parma'da corona virüsü şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA