Serie A'da aradan sonraki ilk corona virüsü vakası
Serie A'da corona virüsü şoku yaşanıyor... İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Parma’da bir kulüp çalışanında yeni tip corona virüsüne (Covid-19) rastlandığı bildirildi.
Covid-19 pandemisi sebebiyle 103 gün maç yapılamayan ve 20 Haziran'da yeniden başlayan ligde bir takımda ilk Covid-19 vakasına rastlandı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir dizi testler sonunda, takımın futbolcu olmayan bir üyesinde Covid-19 testi pozitif çıktı." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu vakanın kesinlikle belirti göstermediği, federasyon ve bakanlığın belirlediği talimatlar çerçevesinde takımdan izole edildiği belirtildi.
Kulüp, oyunculara yapılan testlerin negatif çıktığını vurgularken, ilgili protokoller çerçevesinde çalışmalarını düzenli biçimde sürdürebilecekleri kaydedildi.
İtalya'yı ciddi şekilde etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle Serie A'da maçlar, 9 Mart tarihinde durdurulmuştu. Ülkede tedbirlerin kademeli şekilde gevşetilmesiyle lig maçları da kaldığı yerden 20 Haziran'da yeniden başlamıştı.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 20:48
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