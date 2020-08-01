Napoli 3-1 Lazio | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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3-1 | MAÇ SONUCU

Napoli 3-1 Lazio | MAÇ SONUCU

A'nın 38. ve son haftasında 'yu konuk eden , rakibini 3-1'lik skorla devirip sezonu galibiyetle noktaladı. Napoli'ye üç puanı getiren golleri Ruiz, Insigne ve Politano kaydetti.

A'nın kapanış haftasında ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi Napoli, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Napoli'yi zafere taşıyan golleri Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne ve Matteo Politano kaydetti. Lazio'nun tek sayısı Ciro Immobile'den geldi.

Napoli bu sonuçla ligi 62 puanla 7. sırada noktalarken, Lazio ise 78 puanla 4. sırayı elde etti.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 23:50
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