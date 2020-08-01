İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Lazio'yu konuk eden Napoli, rakibini 3-1'lik skorla devirip sezonu galibiyetle noktaladı. Napoli'ye üç puanı getiren golleri Ruiz, Insigne ve Politano kaydetti.
İtalya Serie A'nın kapanış haftasında Napoli ile Lazio kozlarını paylaştı. Ev sahibi Napoli, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.
Napoli'yi zafere taşıyan golleri Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne ve Matteo Politano kaydetti. Lazio'nun tek sayısı Ciro Immobile'den geldi.
Napoli bu sonuçla ligi 62 puanla 7. sırada noktalarken, Lazio ise 78 puanla 4. sırayı elde etti.
- 01.08.2020
- Güncelleme: 01.08.2020 23:50
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli 3-1 Lazio | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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