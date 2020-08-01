İtalya Serie A'da 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla sona eriyor. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Brescia, ligin son haftasında Sampdoria'yı konuk etti. Taraflar karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Brescia ile Sampdoria karşılaştı. Hedefsiz iki takımın mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Konuk ekip Sampdoria, 27'de Quagliarella'nın ayağından penaltı kaçırırken, 41'de Mehdi Leris takımını öne geçirdi: 0-1.
İlk yarı 1-0 sona ererken, ev sahibi Brescia 49'da Torregrossa'nın penaltı golüyle maçtan 1 puanla ayrıldı: 1-1.
Brescia bu sonuçla sezonu 25 puanla 19. sırada noktalarken, Sampdoria 42 puanla sezonu tamamladı.
- 01.08.2020
- Güncelleme: 01.08.2020 21:10
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brescia 1-1 Sampdoria | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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