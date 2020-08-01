Brescia 1-1 Sampdoria | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Brescia ile Sampdoria yenişemedi

1-1 | MAÇ SONUCU

Brescia 1-1 Sampdoria | MAÇ SONUCU

A'da 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla sona eriyor. Küme düşmesi daha önce kesinleşen , ligin son haftasında 'yı konuk etti. Taraflar karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

A'nın 38. ve son haftasında ile karşılaştı. Hedefsiz iki takımın mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip Sampdoria, 27'de Quagliarella'nın ayağından penaltı kaçırırken, 41'de Mehdi Leris takımını öne geçirdi: 0-1.

İlk yarı 1-0 sona ererken, ev sahibi 49'da Torregrossa'nın penaltı golüyle maçtan 1 puanla ayrıldı: 1-1.

Brescia bu sonuçla sezonu 25 puanla 19. sırada noktalarken, Sampdoria 42 puanla sezonu tamamladı.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 21:10
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