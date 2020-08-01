Brescia 1-1 Sampdoria | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Brescia ile Sampdoria karşılaştı. Hedefsiz iki takımın mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip Sampdoria, 27'de Quagliarella'nın ayağından penaltı kaçırırken, 41'de Mehdi Leris takımını öne geçirdi: 0-1.

İlk yarı 1-0 sona ererken, ev sahibi Brescia 49'da Torregrossa'nın penaltı golüyle maçtan 1 puanla ayrıldı: 1-1.

Brescia bu sonuçla sezonu 25 puanla 19. sırada noktalarken, Sampdoria 42 puanla sezonu tamamladı.

