Juventus 1-3 Roma | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Merih Demiral 201 gün sonra geri döndü!

1-3 | MAÇ SONUCU

Juventus 1-3 Roma | MAÇ SONUCU

A'da şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden , sezonun kapanış maçında 'ya 3-1 mağlup oldu. Ocak ayında yine bir Roma maçında sakatlanan tam 201 gün sonra formasına kavuşurken, Roma'da da ikinci yarıda şans buldu.

A'nın 38. ve son haftasında ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, şampiyonluğu haftalar önce garantileyen rakibini 3-1'lik skorla devirdi.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 'nin de gündeminde yer alan Perotti (2) ile Kalinic kaydetti. 'nun forma giymediği maçta Juve'nin tek sayısı Higuain'den geldi.

Roma bu sonuçla ligi 70 puanla 5. sırada tamamlarken, şampiyon Juventus sezonu 83 puanla noktaladı.

MERİH 201 GÜN SONRA DUAYLA SAHADA!
Juventus'ta sakatlık sürecini atlatan milli futbolcumuz , Roma maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Bundan tam 201 gün önce yine bir Roma maçında sakatlanan milli stoper, 51. dakikada Rabiot'nun yerine oyuna dahil olarak formasına kavuştu. Merih'in oyuna girerken ellerini açıp dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Roma'da ise maça yedek kulübesinde başlayan , 56. dakikada oyuna girdi.

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 23:40
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