Juventus 1-3 Roma | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Juventus, sezonun kapanış maçında Roma'ya 3-1 mağlup oldu. Ocak ayında yine bir Roma maçında sakatlanan Merih Demiral tam 201 gün sonra formasına kavuşurken, Roma'da da Cengiz Ünder ikinci yarıda şans buldu.
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Juventus ile Roma karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, şampiyonluğu haftalar önce garantileyen rakibini 3-1'lik skorla devirdi.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Perotti (2) ile Kalinic kaydetti. Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği maçta Juve'nin tek sayısı Higuain'den geldi.
Roma bu sonuçla ligi 70 puanla 5. sırada tamamlarken, şampiyon Juventus sezonu 83 puanla noktaladı.
MERİH 201 GÜN SONRA DUAYLA SAHADA!
Juventus'ta sakatlık sürecini atlatan milli futbolcumuz Merih Demiral, Roma maçıyla birlikte sahalara geri döndü. Bundan tam 201 gün önce yine bir Roma maçında sakatlanan milli stoper, 51. dakikada Rabiot'nun yerine oyuna dahil olarak formasına kavuştu. Merih'in oyuna girerken ellerini açıp dua etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Roma'da ise maça yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 56. dakikada oyuna girdi.
Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 01.08.2020
- Güncelleme: 01.08.2020 23:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus 1-3 Roma | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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