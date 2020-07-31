Hakan Çalhanoğlu: Serie A Bundesliga'dan daha zor!

Pandemi sürecinin ardından yeniden başlayan İtalya Serie A'da attığı goller ve yaptığı asistlerle fırtınalar estiren Hakan Çalhanoğlu, yükselen performansı hakkında konuştu.

İtalya Ligi'ne zamanla alıştığını belirten milli yıldız, "Milan'a geldiğim ilk yılda 6 aydır oynamamıştım ve fiziksel olarak eski durumuma gelmem zordu. İtalyancayı ve futbolu öğrenmem gerekiyordu ki Bundesliga'dan farklıydı. Burada çok fazla kaliteli oyuncular var ve taktiksel olarak da her hareketi değerlendiriyorlar. 2. yılda Gattuso ile kendimi geliştirdim. 3. yıl benim oldu" dedi.

"SERIE A DAHA ZOR"

Kariyerinde forma giydiği iki lig Serie A ve Bundesliga'yı da karşılaştıran Hakan, "Serie A'da çok iyi takımlar var, burada oynamayı seviyorum. Bundesliga'da Bayern Münih, Dortmund ve Leverkusen var sadece, en büyük fark bu. Serie A, Bundesliga'dan daha zor" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, son dönemde aralarında uyum dikkat çeken Zlatan Ibrahimovic'le ilgili ise şunları söyledi:

"Ibrahimovic harika bir oyuncu ve harika bir insan. Buraya büyük bir tutkuyla geldi, karakterli bir futbolcu. Umarım gelecek sezon da bizimle kalır, bizim için çok önemli."

Hakan Çalhanoğlu, pandemi arası sonrasında forma giydiği 11 maçta sergilediği 6 gol ve 8 asistlik performansıyla 14 gole direkt karkıda bulundu.