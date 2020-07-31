Hakan Çalhanoğlu: Serie A Bundesliga'dan daha zor! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Çalhanoğlu'ndan Serie A-Bundesliga kıyaslaması!

: Serie A 'dan daha zor!

Hakan Çalhanoğlu: Serie A Bundesliga'dan daha zor!

Serie A devi Milan'da forma giyen , pandemi sürecinden sonra adeta küllerinden doğdu. Milli yıldız attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını Avrupa Ligi'ne taşırken, hem performansı hakkında hem de İtalya Ligi'yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Pandemi sürecinin ardından yeniden başlayan Serie A'da attığı goller ve yaptığı asistlerle fırtınalar estiren , yükselen performansı hakkında konuştu.

İtalya Ligi'ne zamanla alıştığını belirten milli yıldız, "Milan'a geldiğim ilk yılda 6 aydır oynamamıştım ve fiziksel olarak eski durumuma gelmem zordu. İtalyancayı ve futbolu öğrenmem gerekiyordu ki 'dan farklıydı. Burada çok fazla kaliteli oyuncular var ve taktiksel olarak da her hareketi değerlendiriyorlar. 2. yılda Gattuso ile kendimi geliştirdim. 3. yıl benim oldu" dedi.

"SERIE A DAHA ZOR"
Kariyerinde forma giydiği iki lig Serie A ve Bundesliga'yı da karşılaştıran Hakan, "Serie A'da çok iyi takımlar var, burada oynamayı seviyorum. Bundesliga'da , Dortmund ve Leverkusen var sadece, en büyük fark bu. Serie A, Bundesliga'dan daha zor" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, son dönemde aralarında uyum dikkat çeken Zlatan Ibrahimovic'le ilgili ise şunları söyledi:

"Ibrahimovic harika bir oyuncu ve harika bir insan. Buraya büyük bir tutkuyla geldi, karakterli bir futbolcu. Umarım gelecek sezon da bizimle kalır, bizim için çok önemli."

Hakan Çalhanoğlu, pandemi arası sonrasında forma giydiği 11 maçta sergilediği 6 gol ve 8 asistlik performansıyla 14 gole direkt karkıda bulundu.

  1. 31.07.2020
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