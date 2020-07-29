Hakan Çalhanoğlu durdurulamıyor! İtalya'yı fethetti

Milan'ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu gösterdiği performansla büyülemeye devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcu, corona virüsü arasının ardından yaptığı çıkışla göz dolduruyor. 10 maçlık bu periyotta 5 gol ve 7 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu, 11. maçına Sampdoria karşısında çıktı. Yıldız futbolcu, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydederken, Ibrahimovic'in golünde asisti yapan isim oldu. Böylece Hakan Çalhanoğlu, corona virüsü arasının ardından çıktığı 11 maçta 6 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

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Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Milan da bu performansa kayıtsız kalamadı. İtalyan devi, sözleşmesi 2021'de bitecek 26 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Pioli'nin kalmasını istediği Hakan'ın da İtalya'da mutlu olduğu biliniyor. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz günlerde ayrılacağı haberlerini yalanlamıştı. Milan, bonuslar hariç yılda 2.5 milyon euro kazanan Hakan'a; 2024'e kadar 3.5 milyon euro kazanacağı kontrat önermeyi planlıyor.