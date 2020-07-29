Hakan Çalhanoğlu durdurulamıyor! İtalya'yı fethetti
Hakan Çalhanoğlu İtalya'ya damgasını vurmaya devam ediyor. Gol ve asistleriyle göz dolduran milli yıldızımız, Sampdoria'yı da boş geçmedi. 26 yaşındaki futbolcu, Sampdoria maçının 52. dakikasında takımının ikinci golünü kaydederken, 58. dakikada Ibrahimovic'e asist yaptı.
Milan'ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu gösterdiği performansla büyülemeye devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcu, corona virüsü arasının ardından yaptığı çıkışla göz dolduruyor. 10 maçlık bu periyotta 5 gol ve 7 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu, 11. maçına Sampdoria karşısında çıktı. Yıldız futbolcu, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydederken, Ibrahimovic'in golünde asisti yapan isim oldu. Böylece Hakan Çalhanoğlu, corona virüsü arasının ardından çıktığı 11 maçta 6 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR!
Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Milan da bu performansa kayıtsız kalamadı. İtalyan devi, sözleşmesi 2021'de bitecek 26 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Pioli'nin kalmasını istediği Hakan'ın da İtalya'da mutlu olduğu biliniyor. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz günlerde ayrılacağı haberlerini yalanlamıştı. Milan, bonuslar hariç yılda 2.5 milyon euro kazanan Hakan'a; 2024'e kadar 3.5 milyon euro kazanacağı kontrat önermeyi planlıyor.
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 22:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hakan Çalhanoğlu durdurulamıyor! İtalya'yı fethetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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