Hakan Çalhanoğlu durdurulamıyor! İtalya'yı fethetti - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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durdurulamıyor! İtalya'yı fethetti

Hakan Çalhanoğlu durdurulamıyor! İtalya'yı fethetti

İtalya'ya damgasını vurmaya devam ediyor. Gol ve asistleriyle göz dolduran milli yıldızımız, 'yı da boş geçmedi. 26 yaşındaki futbolcu, Sampdoria maçının 52. dakikasında takımının ikinci golünü kaydederken, 58. dakikada Ibrahimovic'e asist yaptı.

Milan'ın Türk yıldızı gösterdiği performansla büyülemeye devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcu, corona virüsü arasının ardından yaptığı çıkışla göz dolduruyor. 10 maçlık bu periyotta 5 gol ve 7 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu, 11. maçına karşısında çıktı. Yıldız futbolcu, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydederken, Ibrahimovic'in golünde asisti yapan isim oldu. Böylece Hakan Çalhanoğlu, corona virüsü arasının ardından çıktığı 11 maçta 6 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

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Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Milan da bu performansa kayıtsız kalamadı. İtalyan devi, sözleşmesi 2021'de bitecek 26 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Pioli'nin kalmasını istediği Hakan'ın da İtalya'da mutlu olduğu biliniyor. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz günlerde ayrılacağı haberlerini yalanlamıştı. Milan, bonuslar hariç yılda 2.5 milyon euro kazanan Hakan'a; 2024'e kadar 3.5 milyon euro kazanacağı kontrat önermeyi planlıyor.

  1. 29.07.2020
  2. Güncelleme: 29.07.2020 22:43
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