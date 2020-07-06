Hakan Çalhanoğlu'ndan iyi haber geldi! Juventus maçında... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Juventus maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu

'ndan iyi haber geldi! maçında...

Hakan Çalhanoğlu'ndan iyi haber geldi! Juventus maçında...

Lazio ile oynanan maçta sakatlanan 'nun durumu netleşti. İtalyan basını milli futbolcunun karşısında forma giyebileceğinin müjdesini verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 'nun son dönemlerdeki performansı ülkede manşetlere çıkmıştı. Lazio maçında sakatlanan milli yıldızdan iyi haber geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre milli futbolcunun herhangi bir kas problemi yaşamadığı sadece baldırına darbe aldığı ifade edildi. Çalhanoğlu'nun bugün gerçekleştirilen idmana katıldığı ve ile oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği bildirildi.

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin de milli oyuncunun durumunun ciddi olmaması nedeniyle büyük bir rahatlama yaşadığı kaydedildi.

Takımının önemli isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı 30 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı.


haberin devamı

  1. 06.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hakan Çalhanoğlu'ndan iyi haber geldi! Juventus maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA