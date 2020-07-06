Hakan Çalhanoğlu'ndan iyi haber geldi! Juventus maçında...

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun son dönemlerdeki performansı ülkede manşetlere çıkmıştı. Lazio maçında sakatlanan milli yıldızdan iyi haber geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre milli futbolcunun herhangi bir kas problemi yaşamadığı sadece baldırına darbe aldığı ifade edildi. Çalhanoğlu'nun bugün gerçekleştirilen idmana katıldığı ve Juventus ile oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği bildirildi.

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin de milli oyuncunun durumunun ciddi olmaması nedeniyle büyük bir rahatlama yaşadığı kaydedildi.

Takımının önemli isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı 30 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı.



