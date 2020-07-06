Hakan Çalhanoğlu'ndan iyi haber geldi! Juventus maçında...
Lazio ile oynanan maçta sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu netleşti. İtalyan basını milli futbolcunun Juventus karşısında forma giyebileceğinin müjdesini verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun son dönemlerdeki performansı ülkede manşetlere çıkmıştı. Lazio maçında sakatlanan milli yıldızdan iyi haber geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre milli futbolcunun herhangi bir kas problemi yaşamadığı sadece baldırına darbe aldığı ifade edildi. Çalhanoğlu'nun bugün gerçekleştirilen idmana katıldığı ve Juventus ile oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği bildirildi.
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin de milli oyuncunun durumunun ciddi olmaması nedeniyle büyük bir rahatlama yaşadığı kaydedildi.
Takımının önemli isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı 30 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hakan Çalhanoğlu'ndan iyi haber geldi! Juventus maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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