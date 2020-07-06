Napoli Roma'yı 2-1 yendi! Napoli ligde kaçıncı sırada? Fikstürü...
İtalya Serie A'nın 30. haftasının kapanış mücadelesinde Napoli sahasında Roma'yı konuk etti. Kritik mücadeleden 2-1 galip ayrılan ev sahibi takım, puanını 48'e yükselterek 6. sıraya yerleşti. Juventus ise 75 puanla liderliğini sürdürdü. Peki, Napoli kalan maçlarda hangi takımlarla oynayacak? İşte yanıtı...
İtalya Serie A, heyecan dolu dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Napoli sahasında konuk ettiği Roma'yı Callejon ve Insigne'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu arada, 13 Ocak'ta milli futbolcu Merih Demiral'ın da çapraz bağlarının koptuğu Roma-Juventus maçında sakatlanan sarı-kırmızılılarının genç oyuncusu Nicolo Zaniolo, 7 aylık aradan sonra Napoli müsabakasıyla yeşil sahalara döndü. Roma kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder ise bu maçta görev almadı.
NAPOLI'NİN FİKSTÜRÜ
8 Temmuz Çarşamba: Genoa-Napoli
12 Temmuz Pazar: Napoli-Milan
15 Temmuz Çarşamba: Bologna-Napoli
19 Temmuz Pazar: Napoli-Udinese
22 Temmuz Çarşamba: Parma-Napoli
26 Temmuz Pazar: Napoli-Sassuolo
29 Temmuz Çarşamba: Inter-Napoli
2 Ağustos Pazar: Napoli-Lazio
- 06.07.2020
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