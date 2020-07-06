Napoli Roma'yı 2-1 yendi! Napoli ligde kaçıncı sırada? Fikstürü...

İtalya Serie A, heyecan dolu dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Napoli sahasında konuk ettiği Roma'yı Callejon ve Insigne'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu arada, 13 Ocak'ta milli futbolcu Merih Demiral'ın da çapraz bağlarının koptuğu Roma-Juventus maçında sakatlanan sarı-kırmızılılarının genç oyuncusu Nicolo Zaniolo, 7 aylık aradan sonra Napoli müsabakasıyla yeşil sahalara döndü. Roma kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder ise bu maçta görev almadı.

NAPOLI'NİN FİKSTÜRÜ

8 Temmuz Çarşamba: Genoa-Napoli

12 Temmuz Pazar: Napoli-Milan

15 Temmuz Çarşamba: Bologna-Napoli

19 Temmuz Pazar: Napoli-Udinese

22 Temmuz Çarşamba: Parma-Napoli

26 Temmuz Pazar: Napoli-Sassuolo

29 Temmuz Çarşamba: Inter-Napoli

2 Ağustos Pazar: Napoli-Lazio