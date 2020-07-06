Napoli Roma'yı 2-1 yendi! Napoli ligde kaçıncı sırada? Fikstürü... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Napoli Roma'yı 2-1 yendi! Napoli ligde kaçıncı sırada? Fikstürü...

Roma'yı 2-1 yendi! Napoli ligde kaçıncı sırada? Fikstürü...

Napoli Roma'yı 2-1 yendi! Napoli ligde kaçıncı sırada? Fikstürü...

A'nın 30. haftasının kapanış mücadelesinde sahasında Roma'yı konuk etti. Kritik mücadeleden 2-1 galip ayrılan ev sahibi takım, puanını 48'e yükselterek 6. sıraya yerleşti. ise 75 puanla liderliğini sürdürdü. Peki, Napoli kalan maçlarda hangi takımlarla oynayacak? İşte yanıtı...

A, heyecan dolu dev bir karşılaşmaya sahne oldu. sahasında konuk ettiği Roma'yı Callejon ve Insigne'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu arada, 13 Ocak'ta milli futbolcu Merih Demiral'ın da çapraz bağlarının koptuğu Roma- maçında sakatlanan sarı-kırmızılılarının genç oyuncusu Nicolo Zaniolo, 7 aylık aradan sonra Napoli müsabakasıyla yeşil sahalara döndü. Roma kadrosunda yer alan milli futbolcu ise bu maçta görev almadı.

NAPOLI'NİN FİKSTÜRÜ

8 Temmuz Çarşamba: Genoa-Napoli
12 Temmuz Pazar: Napoli-Milan
15 Temmuz Çarşamba: Bologna-Napoli
19 Temmuz Pazar: Napoli-Udinese
22 Temmuz Çarşamba: Parma-Napoli
26 Temmuz Pazar: Napoli-Sassuolo
29 Temmuz Çarşamba: Inter-Napoli
2 Ağustos Pazar: Napoli-Lazio

  1. 06.07.2020
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