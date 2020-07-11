Juventus 2-2 Atalanta | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da üst üste 9. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen Juventus, 32. haftada ligin flaş ekibi Atalanta'yı konuk etti.

Rakibi karşısında iki kez geriye düşen Juve, zor da olsa sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılıp, şampiyonluk yolunda kritik bir puanı hanesine yazdırdı.

Konuk takımın gollerini 16'da Duvan Zapata ve 80'de Ruslan Malinovsky kaydederken, siyah-beyazlıların golleri ikisi de paneltıdan olmak üzere 55 ve 90'da Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Lider Juventus bu sonuçla puanını 76'ya yükseltip en yakın rakibi Lazio ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

Ligde 9 maç sonra puan kaybeden 3. sıradaki Atalanta ise puanını 67 yaptı.