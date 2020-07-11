İtalya Serie A'da lider Juventus, 32. haftada konuk ettiği ligin flaş ekibi Atalanta ile 2-2 berabere kaldı. Son bölüme 2-1 geride giren siyah-beyazlılar, Ronaldo'nun 90. dakikada kaydettiği penaltı golüyle 1 puanı kurtardı.
İtalya Serie A'da üst üste 9. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen Juventus, 32. haftada ligin flaş ekibi Atalanta'yı konuk etti.
Rakibi karşısında iki kez geriye düşen Juve, zor da olsa sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılıp, şampiyonluk yolunda kritik bir puanı hanesine yazdırdı.
Konuk takımın gollerini 16'da Duvan Zapata ve 80'de Ruslan Malinovsky kaydederken, siyah-beyazlıların golleri ikisi de paneltıdan olmak üzere 55 ve 90'da Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Lider Juventus bu sonuçla puanını 76'ya yükseltip en yakın rakibi Lazio ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.
Ligde 9 maç sonra puan kaybeden 3. sıradaki Atalanta ise puanını 67 yaptı.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 01:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus 2-2 Atalanta | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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