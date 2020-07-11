Juventus 2-2 Atalanta | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Juventus'u Ronaldo ayakta tuttu!

2-2 | MAÇ SONUCU

Juventus 2-2 Atalanta | MAÇ SONUCU

A'da lider , 32. haftada konuk ettiği ligin flaş ekibi ile 2-2 berabere kaldı. Son bölüme 2-1 geride giren siyah-beyazlılar, Ronaldo'nun 90. dakikada kaydettiği penaltı golüyle 1 puanı kurtardı.

A'da üst üste 9. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen , 32. haftada ligin flaş ekibi 'yı konuk etti.

Rakibi karşısında iki kez geriye düşen Juve, zor da olsa sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılıp, şampiyonluk yolunda kritik bir puanı hanesine yazdırdı.

Konuk takımın gollerini 16'da Duvan Zapata ve 80'de Ruslan Malinovsky kaydederken, siyah-beyazlıların golleri ikisi de paneltıdan olmak üzere 55 ve 90'da 'dan geldi.

Lider bu sonuçla puanını 76'ya yükseltip en yakın rakibi Lazio ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

Ligde 9 maç sonra puan kaybeden 3. sıradaki Atalanta ise puanını 67 yaptı.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 01:13
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