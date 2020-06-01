Sandro Tonali için dünya devleri yarışıyor! Brescia başkanı o takımları açıkladı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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için dünya devleri yarışıyor! başkanı o takımları açıkladı!

Sandro Tonali için dünya devleri yarışıyor! Brescia başkanı o takımları açıkladı!

'nın ve İtalya Milli Takımı'nın genç yıldızı için dünya devleri yarışıyor. Tonali'nin geleği hakkında Brescia'nın başlanı Cellino, 'nin Tonali'yi 'de görmek istediğini, ancak Tonali'nin hedefinin farklı olduğunu açıkladı.

Başkanı gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Football Italia'nın haberine göre Cellino, 'nin sahibi olan 'nin 'yi PSG'de görmek istediğini belirterek, "Bugün bile bana mesaj attı ama Sandro, Fransa yerine veya Inter'e gitmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

TONALI İÇİN DÜNYA DEVLERİ DEVREDE

Performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Brescia'nın genç yıldızı Tonali'nin geleceği hakkında konuşan Brescia başkanı Massimo Cellino, " 40 milyon Euro verdi. ise 65 milyon Euro + 2 futbolcu teklif etti." ifadelerini kullandı.

  1. 01.06.2020
  2. Güncelleme: 01.06.2020 16:52
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