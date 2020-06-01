Sandro Tonali için dünya devleri yarışıyor! Brescia başkanı o takımları açıkladı!
Brescia'nın ve İtalya Milli Takımı'nın genç yıldızı Sandro Tonali için dünya devleri yarışıyor. Tonali'nin geleği hakkında Brescia'nın başlanı Cellino, Nasser Al Khelaifi'nin Tonali'yi PSG'de görmek istediğini, ancak Tonali'nin hedefinin farklı olduğunu açıkladı.
Brescia Başkanı Massimo Cellino gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Football Italia'nın haberine göre Cellino, PSG'nin sahibi olan Nasser Al Khelaifi'nin Sandro Tonali'yi PSG'de görmek istediğini belirterek, "Bugün bile bana mesaj attı ama Sandro, Fransa yerine Juventus veya Inter'e gitmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.
TONALI İÇİN DÜNYA DEVLERİ DEVREDE
Performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Brescia'nın genç yıldızı Tonali'nin geleceği hakkında konuşan Brescia başkanı Massimo Cellino, "Napoli 40 milyon Euro verdi. Barcelona ise 65 milyon Euro + 2 futbolcu teklif etti." ifadelerini kullandı.
- 01.06.2020
- Güncelleme: 01.06.2020 16:52
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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