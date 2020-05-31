Yılın bombası! Merih Demiral Premier Lig'e...

Juventus'ta forma giyen A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalmıştı. Gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken yıldız futbolcu için PSG, Lyon ve Leicester City'nin ardından bir kulüp daha talip oldu. Juventus da Merih için istediği rakamı belirledi. İşte son gelişemeler ve yılın takas teklifi...
31 Mayıs 2020 Pazar 19:36
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İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri günden güne artıyor.
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Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzan kalan genç oyuncu için Fransız devleri sıraya girmişti.
PSG ve Lyon'un devrede olduğu milli yıldız için Premier Lig'den de tekklifler de gelmeye başladı.
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Merih için devreye girmişti.
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden kulüp Juventus'un kapısını çalmıştı.