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Yılın bombası! Merih Demiral Premier Lig'e...

Juventus'ta forma giyen A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalmıştı. Gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken yıldız futbolcu için PSG, Lyon ve Leicester City'nin ardından bir kulüp daha talip oldu. Juventus da Merih için istediği rakamı belirledi. İşte son gelişemeler ve yılın takas teklifi...

31 Mayıs 2020 Pazar 19:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





