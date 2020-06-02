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Yıldız futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Corona virüsü salgını nedeniyle İtalya'da Serie A ertelenmişti. İtalya'da corona virüsü Juventuslu futbolcularda da görülmüş, bu haber futbol dünyasında büyük üzüntüye neden olmuştu. Karantinada geçen günlerin ardından Juventus'ta çalışmalar tekrar başladı. Yıldız futbolcunun idmandaki son görüntüsü ise olay oldu. İşte o görüntüler...

2 Haziran 2020 Salı 19:44 Güncelleme: 02.06.2020 19:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





