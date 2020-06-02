Yıldız futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Yıldız futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Yıldız futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Corona virüsü salgını nedeniyle İtalya'da Serie A ertelenmişti. İtalya'da corona virüsü Juventuslu futbolcularda da görülmüş, bu haber futbol dünyasında büyük üzüntüye neden olmuştu. Karantinada geçen günlerin ardından Juventus'ta çalışmalar tekrar başladı. Yıldız futbolcunun idmandaki son görüntüsü ise olay oldu. İşte o görüntüler...
2 Haziran 2020 Salı 19:44 Güncelleme: 02.06.2020 19:45
Yıldız futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunda kalan lig maçlarının tamamlanacağı maç takvimi belli oldu.

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Yıldız futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Serie A Lig Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, lig 20 Haziran'da, 25. haftada ertelenen 4 maçla başlayacak.

Yıldız futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Ligin başlamasına sayılı günler kala Juventus çalışmalarına hız verdi. Torino takımı ilk maçında Bologna ile karşılaşacak.

Yıldız futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Çalışmalarına kaldığı yerden devam eden İtalyan ekibinde Higuain'in son görüntüsü ise olay oldu. Yıldız futbolcunun karantina döneminde aldığı kilolar dikkat çekti.

Yıldız futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı!
Yıldız futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı!
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