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30 Haziran 2020, Salı
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’den Ünder atağı

Napoli’den Ünder atağı

İtalyan ekibi , 23 yaşındaki milli oyuncumuz transferi için Roma ile masaya oturdu.

İtalyan ekibi , 23 yaşındaki milli oyuncumuz transferi için Roma ile masaya oturdu. Calcio Napoli'de yer alan habere göre; Roma, Napoli'den Ünder için 30 milyon euro talep etti. Napoli cephesi ise 20 milyon euro önerdi ve pandemide yaşanan ekonomik kriz nedeniyle indirim istedi. Roma'dan 2.5 milyon euro alan Cengiz'e de için bonuslar dahil 3 milyon euro net maaş önerildi.
  1. 30.6.2020
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