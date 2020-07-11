Brescia 0-3 Roma | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Brescia, evinde Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de formasını giydiği Roma'yı ağırladı. Roma mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de formasını giydiği Roma, deplasmanda Brescia'yı 3-0 mağlup etti. Puanını 57'ye çıkaran Roma, 4. sıradaki Inter'i takibini sürdürdü. Mert Çetin ve Cengiz Ünder yedek soyunduğu karşılaşmada süre alamadı.
Roma'nın golleri 48. dakikada Federico Fazio, 62. dakikada Nikola Kalinic ve 74. dakikada Mario Rigamonti'nin ayağından geldi.
Ligin 19. sırasında yer alan Bresica aldığı mağlubiyet sonrasında 21 puanda kaldı.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 22:27
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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