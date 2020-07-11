Brescia 0-3 Roma | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Roma 3 puanı 3 golle aldı!

0-3 Roma | MAÇ SONUCU

Brescia 0-3 Roma | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , evinde ve 'in de formasını giydiği Roma'yı ağırladı. Roma mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İtalya Serie A'nın 32. haftasında ve 'in de formasını giydiği Roma, deplasmanda 'yı 3-0 mağlup etti. Puanını 57'ye çıkaran Roma, 4. sıradaki Inter'i takibini sürdürdü. Mert Çetin ve Cengiz Ünder yedek soyunduğu karşılaşmada süre alamadı.

Roma'nın golleri 48. dakikada Federico Fazio, 62. dakikada Nikola Kalinic ve 74. dakikada Mario Rigamonti'nin ayağından geldi.

Ligin 19. sırasında yer alan Bresica aldığı mağlubiyet sonrasında 21 puanda kaldı.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 22:27
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Brescia 0-3 Roma | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA