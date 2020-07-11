Brescia 0-3 Roma | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de formasını giydiği Roma, deplasmanda Brescia'yı 3-0 mağlup etti. Puanını 57'ye çıkaran Roma, 4. sıradaki Inter'i takibini sürdürdü. Mert Çetin ve Cengiz Ünder yedek soyunduğu karşılaşmada süre alamadı.



Roma'nın golleri 48. dakikada Federico Fazio, 62. dakikada Nikola Kalinic ve 74. dakikada Mario Rigamonti'nin ayağından geldi.



Ligin 19. sırasında yer alan Bresica aldığı mağlubiyet sonrasında 21 puanda kaldı.

