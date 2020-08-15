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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Douglas Costa Kapadokya'da!

Kapadokya'da

Douglas Costa Kapadokya'da

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da forma giydiği 'un yıldız oyuncusu , tatil için 'de. Costa, Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Kapadokya'ya geldi.

İtalya Serie A ekibi 'ta forma giyen , tatil için 'nin önemli merkezlerinden Kapadokya bölgesine geldi.
Juventus'un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, tatil için model sevgilisi Nathalia Felix ile birlikte özel uçağıyla Kapadokya bölgesine geldi. Yıldız futbolcu ve sevgilisi Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi'ni gezdi. 29 yaşındaki orta saha ardından Kapadokya'da sevgilisiyle birlikte ATV turuna katıldı. Douglas Costa, Kapadokya'da kendisini tanıyan futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.

  1. 15.08.2020
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