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16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Kaan Ayhan transferi resmen açıklandı!

resmen 'da

Kaan Ayhan resmen Sassuolo'da

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan milli fubolcu 'ın yeni takımı belli oldu. , Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Transfer dönemi boyunca adı başta Galatasaray ve Fenerbahçe ile olmak üzere birçok büyük kulüple anılan 'ın yeni takımı resmen belli oldu.

, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 17.08.2020 01:57
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