Kaan Ayhan resmen Sassuolo'da
Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan milli fubolcu Kaan Ayhan'ın yeni takımı belli oldu. Sassuolo, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Transfer dönemi boyunca adı başta Galatasaray ve Fenerbahçe ile olmak üzere birçok büyük kulüple anılan Kaan Ayhan'ın yeni takımı resmen belli oldu.
Sassuolo, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 17.08.2020 01:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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