İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un, Igor Tudor'u yardımcı antrenörlük görevine getirdiği iddia edildi. Hırvat teknik adam bir dönem ülkemiz takımlarından Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
Juventus'ta Maurizio Sarri'nin görevden alınmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna efsane isim Andrea Pirlo getirildi. Pirlo'nun yeni yardımcısı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Sarri'nin ardından Juventus'ta teknik direktörlük görevine getirilen Andrea Pirlo'nun yardımcılarından birinin Igor Tudor olacak.
Igor Tudor, 1999-2007 yılları arasında Juventus'un sözleşmeli futbolcusuydu.
- 17.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus'tan sürpriz karar! Igor Tudor'un yeni görevi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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