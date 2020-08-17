Juventus'tan sürpriz karar! Igor Tudor'un yeni görevi... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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'tan sürpriz karar! Igor 'un yeni görevi...

Juventus'tan sürpriz karar! Igor Tudor'un yeni görevi...

İtalya Serie A ekiplerinden 'un, Igor 'u yardımcı antrenörlük görevine getirdiği iddia edildi. Hırvat teknik adam bir dönem ülkemiz takımlarından 'ı çalıştırmıştı.

'ta Maurizio Sarri'nin görevden alınmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna efsane isim getirildi. Pirlo'nun yeni yardımcısı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Sarri'nin ardından Juventus'ta teknik direktörlük görevine getirilen Andrea Pirlo'nun yardımcılarından birinin Igor olacak.

Igor Tudor, 1999-2007 yılları arasında Juventus'un sözleşmeli futbolcusuydu.

  1. 17.08.2020
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