Juventus'tan sürpriz karar! Igor Tudor'un yeni görevi...

Juventus'ta Maurizio Sarri'nin görevden alınmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna efsane isim Andrea Pirlo getirildi. Pirlo'nun yeni yardımcısı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Sarri'nin ardından Juventus'ta teknik direktörlük görevine getirilen Andrea Pirlo'nun yardımcılarından birinin Igor Tudor olacak.

Igor Tudor, 1999-2007 yılları arasında Juventus'un sözleşmeli futbolcusuydu.