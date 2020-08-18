Napoli Eljif Elmas'ın sözleşmesini uzattı!
İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Napoli'de forma giyen Eljif Elmas kulübü ile olan sözleşmesini uzattı. Normal şartlarda 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Eljif, 2025 yılına kadar Napoli ile imzaladı.
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas yeni sözleşmeyi imzaladı.
Napoli, 20 yaşındaki oyuncunun 2024'te bitecek olan sözleşmesinin revize edilerek 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı. Eljif ile birlikte Giovanni Di Lorenzo, ve Mario Rui ile de 2025'e kadar geçerli yeni sözleşmelerin imzalandığı duyuruldu.
Eljif Elmas, geçen sezon Napoli'de 36 maçta 1499 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 18.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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