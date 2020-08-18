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18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Napoli'den Eljif Elmas kararı!

'ın sözleşmesini uzattı!

Napoli Eljif Elmas'ın sözleşmesini uzattı!

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden 'de forma giyen kulübü ile olan sözleşmesini uzattı. Normal şartlarda 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Eljif, 2025 yılına kadar Napoli ile imzaladı.

Geçtiğimiz yaz 'den 16 milyon Euro bonservis bedeliyle 'ye transfer olan yeni sözleşmeyi imzaladı.

Napoli, 20 yaşındaki oyuncunun 2024'te bitecek olan sözleşmesinin revize edilerek 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı. Eljif ile birlikte Giovanni Di Lorenzo, ve Mario Rui ile de 2025'e kadar geçerli yeni sözleşmelerin imzalandığı duyuruldu.

Eljif Elmas, geçen sezon Napoli'de 36 maçta 1499 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 18.08.2020
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