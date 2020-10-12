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Son dakika | 'nin babası vorona virüsüne yenik düştü!

Roma'nın efsane futbolcusu 'nin babası , corona virüsüyle girdiği mücadeleyi kaybederek hayata gözlerini yumdu. 76 yaşındaki Enzo Totti, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. | Son dakika haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 19:08 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 19:09
Son dakika | Francesco Totti'nin babası vorona virüsüne yenik düştü!

Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının eski efsane kaptanlarından 'nin babası , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bir süredir Covid-19 teşhisiyle başkent Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde tedavi gören 76 yaşındaki Enzo Totti'nin bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Enzo Totti'nin birkaç yıl önce kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple, Covid-19 salgınının en çok etkilediği risk kategorisi yüksek gruptaki hastalardan olduğu belirtildi.

Francesco Totti'nin bütün futbol kariyeri boyunca formasını giydiği Roma kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Totti ailesine başsağlığı diledi.

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