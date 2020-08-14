Cristiano Ronaldo Barcelona'ya!

Son zamanlarda 'Ronaldo, Juventus'tan ayrılacak' iddialarına bir yenisi eklendi. Torino ekibinin yüklü maaşı nedeniyle Portekizli süper yıldızı göndermek istediği bildirildi. BBC'den Guillem Balague, Ronaldo ile Juventus arasında iplerin kopma noktasına geldiğini iddia etti. İspanyol gazeteci, Juve'nin menajer Jorge Mendes'e oyuncusu için yeni bir takım bulması direktifi verdiğini ifade etti. Balague, Ronaldo'nun Barcelona dahil olmak üzere birçok kulübe önerildiği iddiasında bulundu.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Ronaldo'nun maaşından çıkmak isteyen Juve'nin, bu transfer operasyonunda başarılı olmasının zor olduğu vurgulandı. 35 yaşındaki futbolcunun Juventus'tan yıllık 30 milyon euro kazandığı tahmin ediliyor. Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde PSG'ye gitmek istediği haberleri gündeme bomba gibi oturmuştu. France Football'un satırlarına taşıdığı haberde, CR7'nin takımın sportif başarısından mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği belirtilmişti. Portekizli yıldızın, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.