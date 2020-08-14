PSG'ye gitmek isteyen Ronaldo ile Juventus arasında ipler kopmak üzere... Torino ekibi, CR7'yi aralarında Barcelona'nın da olduğu kulüplere önerdi.
Son zamanlarda 'Ronaldo, Juventus'tan ayrılacak' iddialarına bir yenisi eklendi. Torino ekibinin yüklü maaşı nedeniyle Portekizli süper yıldızı göndermek istediği bildirildi. BBC'den Guillem Balague, Ronaldo ile Juventus arasında iplerin kopma noktasına geldiğini iddia etti. İspanyol gazeteci, Juve'nin menajer Jorge Mendes'e oyuncusu için yeni bir takım bulması direktifi verdiğini ifade etti. Balague, Ronaldo'nun Barcelona dahil olmak üzere birçok kulübe önerildiği iddiasında bulundu.
SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Ronaldo'nun maaşından çıkmak isteyen Juve'nin, bu transfer operasyonunda başarılı olmasının zor olduğu vurgulandı. 35 yaşındaki futbolcunun Juventus'tan yıllık 30 milyon euro kazandığı tahmin ediliyor. Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde PSG'ye gitmek istediği haberleri gündeme bomba gibi oturmuştu. France Football'un satırlarına taşıdığı haberde, CR7'nin takımın sportif başarısından mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği belirtilmişti. Portekizli yıldızın, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cristiano Ronaldo Barcelona'ya! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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