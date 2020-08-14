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14 Ağustos 2020, Cuma
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'ya!

Cristiano Ronaldo Barcelona'ya!

'ye gitmek isteyen Ronaldo ile arasında ipler kopmak üzere... Torino ekibi, CR7'yi aralarında 'nın da olduğu kulüplere önerdi.

Son zamanlarda 'Ronaldo, 'tan ayrılacak' iddialarına bir yenisi eklendi. Torino ekibinin yüklü maaşı nedeniyle Portekizli süper yıldızı göndermek istediği bildirildi. BBC'den Guillem Balague, Ronaldo ile Juventus arasında iplerin kopma noktasına geldiğini iddia etti. İspanyol gazeteci, Juve'nin menajer 'e oyuncusu için yeni bir takım bulması direktifi verdiğini ifade etti. Balague, Ronaldo'nun dahil olmak üzere birçok kulübe önerildiği iddiasında bulundu.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Ronaldo'nun maaşından çıkmak isteyen Juve'nin, bu transfer operasyonunda başarılı olmasının zor olduğu vurgulandı. 35 yaşındaki futbolcunun Juventus'tan yıllık 30 milyon euro kazandığı tahmin ediliyor. Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerde 'ye gitmek istediği haberleri gündeme bomba gibi oturmuştu. France Football'un satırlarına taşıdığı haberde, CR7'nin takımın sportif başarısından mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği belirtilmişti. Portekizli yıldızın, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 14.8.2020
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