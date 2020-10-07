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Milan'dan kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Serie A devi Milan, pandemi sonrası ortaya koyduğu müthiş performansla takımı sırtlayan milli futbolcumuz ile sözleşme uzatma kararı aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre Milano ekibi, tecrübeli yıldızla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika transfer haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:41
Milan'dan Hakan Çalhanoğlu kararı! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Corona virüsü pandemisi sonrası sergilediği futbolla Milan'ın en önemli parçası haline gelen sözleşmeyi kaptı...

Milano ekibi, geçen sezonun ikinci bölümünde ortaya koyduğu etkili futbolu bu sezona da taşıyan ve takımının Avrupa Ligi ön eleme maçlarında 4 gol, 2 asistle parlayan milli yıldızın sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, 2021 yılında sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra milli kalecisi Gianluigi Donnarumma ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. Kırmızı-siyahlıların, milli aranın ardından iki oyuncuyla da görüşme gerçekleştireceği ve kısa süre içinde yıldız isimleriyle nikah tazeleyeceği belirtildi.

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