Haberler İtalya Serie A Milan 3-0 Spezia | MAÇ SONUCU

3-0 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 3'üncü haftasında sahasında 'yı konuk etti. San Siro'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 'da forma giyen milli futbolcumuz , ikinci yarıda oyuna girdi ve ilk golün asistini yaptı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 13:08 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 22:52
Milan 3-0 Spezia | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 3'üncü haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadele Stefano Pioli'nin öğrencilerinin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

'a galibiyeti getiren golleri Rafael Leao (2) ve Theo Hernandez'den geldi.

Bu sonuçla Milan ligdeki 3 maçını da kazandı ve puanını 9 yaptı.

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Hafta içinde Rio Ave ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında 120 dakika sahada kalan , teknik direktör Stefano Pioli tarafından bu maça yedek soyunduruldu.

Milli futbolcu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girdi ve ilk golün asistini yaptı.

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