Milan 3-0 Spezia | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 3'üncü haftasında Milan sahasında Spezia ile karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadele Stefano Pioli'nin öğrencilerinin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri Rafael Leao (2) ve Theo Hernandez'den geldi.

Bu sonuçla Milan ligdeki 3 maçını da kazandı ve puanını 9 yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İKİNCİ YARIDA GİRDİ

Hafta içinde Rio Ave ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında 120 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Stefano Pioli tarafından bu maça yedek soyunduruldu.

Milli futbolcu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girdi ve ilk golün asistini yaptı.