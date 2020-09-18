Haberler İtalya Serie A Leicester City'den flaş Cengiz Ünder açıklaması! Transfer...

'den flaş açıklaması! ...

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği İngiliz ekibi 'de Brendan  Rogers, 'nın yıldız orta sahası ile görüşmeleri gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 18:27
Leicester City'den flaş Cengiz Ünder açıklaması! Transfer...

'dan ayrılmayı planlayan ve ile başta olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle ismi anılan milli futbolcu 'in hangi takıma olacağı merak edilirken, flaş bir açıklama geldi.

Çağlay Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'de Brendan Rogers, Ünder'in transferiyle ilgili konuştu.

Yıldız futbolcuyla görüştüklerini itiraf eden Rogers, "Cengiz Ünder çok iyi bir oyuncu, gerçekten yetenekli. Roma ile görüşmeler yapıyoruz ve bitmesi için umutluyuz. Sahada bize yardımcı olacak farklı bir hücum oyuncusuna ihtiyacımız var. Hızlı ve güçlü bir ekibiz; ancak orada daha fazla futbola ihtiyacımız olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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