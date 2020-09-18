Leicester City'den flaş Cengiz Ünder açıklaması! Transfer...

Roma'dan ayrılmayı planlayan ve Napoli ile Leicester City başta olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle ismi anılan milli futbolcu Cengiz Ünder'in hangi takıma transfer olacağı merak edilirken, flaş bir açıklama geldi.

Çağlay Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'de teknik direktör Brendan Rogers, Ünder'in transferiyle ilgili konuştu.

Yıldız futbolcuyla görüştüklerini itiraf eden Rogers, "Cengiz Ünder çok iyi bir oyuncu, gerçekten yetenekli. Roma ile görüşmeler yapıyoruz ve bitmesi için umutluyuz. Sahada bize yardımcı olacak farklı bir hücum oyuncusuna ihtiyacımız var. Hızlı ve güçlü bir ekibiz; ancak orada daha fazla futbola ihtiyacımız olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.