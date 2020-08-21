Süper Lig'de bir dönem Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Igor Tudor, uzun yıllar futbol oynadığı Juventus'a geri döndü! Tudor ile yollarını ayıran Hajduk Split kulübü, Hırvat teknik adamın Andre Pirlo'nun yardımcısı olarak İtalyan devinde göreve başlayacağını açıkladı.
İtalya Serie A devi Juventus'ta teknik direktörlük görevine getirilen Andrea Pirlo'nun yeni yardımcısının Igor Tudor olacağı iddia edilmişti. Hırvat teknik adamın görev yaptığı Hajduk Split kulübü, Tudor'un Juventus'a gittiğini resmen açıkladı.
Hırvat kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı ve Tudor'un Juventus'la anlaştığı ifade edildi.
Igor Tudor, 2015 ile 2017 yılları arasında Süper Lig'de Karabükspor ile Galatasaray'da görev yapmıştı.
- 21.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Igor Tudor'un yeni görevi resmen açıkladı! Juventus'ta Merih Demiral ile buluşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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