Igor Tudor'un yeni görevi resmen açıkladı! Juventus'ta Merih Demiral ile buluşacak

İtalya Serie A devi Juventus'ta teknik direktörlük görevine getirilen Andrea Pirlo'nun yeni yardımcısının Igor Tudor olacağı iddia edilmişti. Hırvat teknik adamın görev yaptığı Hajduk Split kulübü, Tudor'un Juventus'a gittiğini resmen açıkladı.

Hırvat kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı ve Tudor'un Juventus'la anlaştığı ifade edildi.

Igor Tudor, 2015 ile 2017 yılları arasında Süper Lig'de Karabükspor ile Galatasaray'da görev yapmıştı.