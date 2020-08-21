Igor Tudor'un yeni görevi resmen açıkladı! Juventus'ta Merih Demiral ile buluşacak - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Igor 'un yeni görevi resmen açıkladı! 'ta Merih Demiral ile buluşacak

Igor Tudor'un yeni görevi resmen açıkladı! Juventus'ta Merih Demiral ile buluşacak

'de bir dönem ve 'ı çalıştıran teknik direktör Igor , uzun yıllar futbol oynadığı 'a geri döndü! Tudor ile yollarını ayıran kulübü, Hırvat teknik adamın Andre Pirlo'nun yardımcısı olarak İtalyan devinde göreve başlayacağını açıkladı.

İtalya Serie A devi 'ta teknik direktörlük görevine getirilen 'nun yeni yardımcısının Igor olacağı iddia edilmişti. Hırvat teknik adamın görev yaptığı kulübü, Tudor'un Juventus'a gittiğini resmen açıkladı.

Hırvat kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı ve Tudor'un Juventus'la anlaştığı ifade edildi.

Igor Tudor, 2015 ile 2017 yılları arasında 'de ile 'da görev yapmıştı.

  1. 21.08.2020
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