SPAL 1-3 Fiorentina | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Fiorentina 3 puanı 3 golle aldı!

1-3 | MAÇ SONUCU

SPAL 1-3 Fiorentina | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , evinde 'yı ağırladı. Karşılaşma konuk ekip Fiorentina'nın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A'da heyecan 38. hafta mücadeleleri ile devam etti. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından olan ile mücadelesi konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın gollerini konuk ekip adına Alfred Duncan, Christian Kouame, Erick Pulgar kaydederken ev sahibi ekibin tek golünü Marco D'Alessandro kaydetti.

  1. 02.08.2020
  2. Güncelleme: 03.08.2020 00:46
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