SPAL 1-3 Fiorentina | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da heyecan 38. hafta mücadeleleri ile devam etti. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından olan SPAL ile Fiorentina mücadelesi konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın gollerini konuk ekip adına Alfred Duncan, Christian Kouame, Erick Pulgar kaydederken ev sahibi ekibin tek golünü Marco D'Alessandro kaydetti.