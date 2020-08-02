İtalya Serie A'nın 38. haftasında Lecce, Stadio Via del Mare'de konuk ettiği Parma'ya 4-3 mağlup olmasının ardından sezonu 18. sırada tamamlayarak Serie B'ye düştü.
İtalya Serie A'nın 38. haftasında Lecce ile Parma karşı karşıya geldi.
Stadio Via del Mare'de oynanan karşılaşmayı Parma 4-3 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Lucioni (K.K), Caprari, Cornelius ve Inglese kaydederken, ev sahibi takımın sayıları Barak, Meccariello ve Lapadula'dan geldi.
Bu skorun ardından 35 puan ile 18. sırada yer alan Lecce Serie B'ye düşerken, Parma 49 puan ile 10. sırada sezonu tamamladı.
- 02.08.2020
- Güncelleme: 03.08.2020 01:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lecce 3-4 Parma | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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