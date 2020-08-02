Lecce 3-4 Parma | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 38. haftasında Lecce ile Parma karşı karşıya geldi.

Stadio Via del Mare'de oynanan karşılaşmayı Parma 4-3 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Lucioni (K.K), Caprari, Cornelius ve Inglese kaydederken, ev sahibi takımın sayıları Barak, Meccariello ve Lapadula'dan geldi.

Bu skorun ardından 35 puan ile 18. sırada yer alan Lecce Serie B'ye düşerken, Parma 49 puan ile 10. sırada sezonu tamamladı.