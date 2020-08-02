Lecce 3-4 Parma | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Serie A'ya veda eden son takım belli oldu!

3-4 | MAÇ SONUCU

Lecce 3-4 Parma | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , Stadio Via del Mare'de konuk ettiği 'ya 4-3 mağlup olmasının ardından sezonu 18. sırada tamamlayarak Serie B'ye düştü.

İtalya Serie A'nın 38. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Stadio Via del Mare'de oynanan karşılaşmayı Parma 4-3 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Lucioni (K.K), Caprari, Cornelius ve Inglese kaydederken, ev sahibi takımın sayıları Barak, Meccariello ve Lapadula'dan geldi.

Bu skorun ardından 35 puan ile 18. sırada yer alan Lecce Serie B'ye düşerken, Parma 49 puan ile 10. sırada sezonu tamamladı.

  1. 02.08.2020
  2. Güncelleme: 03.08.2020 01:08
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