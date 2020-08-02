Inter'de kazan kaynıyor! Conte ve ayrılık...
Inter teknik direktörü Antonio Conte, Atalanta maçı sonrası Inter yönetimine tavır aldığını gösteren açıklamalarda bulundu. Conte'nin bu açıklamalarının sebebinin Inter'in transfer politikası olduğu düşünülürken tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılacağı yönünde birçok haber İtalyan basınında yer aldı.
Conte yaptığı açıklamada; "Kişisel olarak zor bir yılı geride bıraktım. Oyuncularımın ve benim yaptığımızın işin değer gördüğünü düşünmüyorum. Hiçbirimiz kulüpten beklediğimiz korumayı göremedik." dedi.
Deneyimli teknik adam açıklamalarının devamında; "Her alanda gelişmek zorundayız. Büyük bir kulüp oyuncularını daha fazla korumalı. Başkan'la bir görüşme yapacağım ama kendisi şu an Çin'de" dedi.
Antonio Conte'nin Inter'den ayrılması düşük ihtimal görünüyor ancak İtalyan teknik adam tavrını sürdürmekte de ısrarcı olacak.
- 03.08.2020
- Güncelleme: 03.08.2020 00:53
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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