Inter'de kazan kaynıyor! Conte ve ayrılık... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Inter'de kazan kaynıyor! Conte ve ayrılık...

Inter'de kazan kaynıyor! Conte ve ayrılık...

Inter'de kazan kaynıyor! Conte ve ayrılık...

Inter teknik direktörü , Atalanta maçı sonrası Inter yönetimine tavır aldığını gösteren açıklamalarda bulundu. Conte'nin bu açıklamalarının sebebinin Inter'in politikası olduğu düşünülürken tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılacağı yönünde birçok haber İtalyan basınında yer aldı.

Conte yaptığı açıklamada; "Kişisel olarak zor bir yılı geride bıraktım. Oyuncularımın ve benim yaptığımızın işin değer gördüğünü düşünmüyorum. Hiçbirimiz kulüpten beklediğimiz korumayı göremedik." dedi.

Deneyimli teknik adam açıklamalarının devamında; "Her alanda gelişmek zorundayız. Büyük bir kulüp oyuncularını daha fazla korumalı. Başkan'la bir görüşme yapacağım ama kendisi şu an 'de" dedi.

'nin Inter'den ayrılması düşük ihtimal görünüyor ancak İtalyan teknik adam tavrını sürdürmekte de ısrarcı olacak.

  1. 03.08.2020
  2. Güncelleme: 03.08.2020 00:53
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