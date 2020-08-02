Inter'de kazan kaynıyor! Conte ve ayrılık...

Conte yaptığı açıklamada; "Kişisel olarak zor bir yılı geride bıraktım. Oyuncularımın ve benim yaptığımızın işin değer gördüğünü düşünmüyorum. Hiçbirimiz kulüpten beklediğimiz korumayı göremedik." dedi.

Deneyimli teknik adam açıklamalarının devamında; "Her alanda gelişmek zorundayız. Büyük bir kulüp oyuncularını daha fazla korumalı. Başkan'la bir görüşme yapacağım ama kendisi şu an Çin'de" dedi.

Antonio Conte'nin Inter'den ayrılması düşük ihtimal görünüyor ancak İtalyan teknik adam tavrını sürdürmekte de ısrarcı olacak.