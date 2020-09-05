İtalya'da dev takas gerçekleşiyor! Cengiz Ünder... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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'da dev gerçekleşiyor! ...

İtalya'da dev takas gerçekleşiyor! Cengiz Ünder...

Serie A ekibi Roma'dan ayrılmaya hazırlanan 23 yaşındaki milli yıldız , Polonyalı forvet 'le edilerek 'nin yolunu tutacak.

Serie A'da yılın takası gerçekleşiyor. 'nin Polonyalı yıldızı için girişimlerde bulunan Roma, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis'in ısrarla istediği 'i takasta kullanarak transferi bitirmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan gelişmeye göre başkan De Laurentis, Uluslar Ligi karşılaşmalarının ardından Cengiz'le bir görüşme gerçekleştirecek.

ÖZEL MÜLKÜNDE KONUK EDECEK!

De Laurentis, A Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmanın ardından Roma'ya dönecek olan 23 yaşındaki yıldız futbolcuyu özel uçağıyla aldırarak Capri Adası'ndaki mülkünde konuk edecek.

İtalyan devi, Cengiz Ünder'i kadroya katarak takımdan ayrılan Jose Callejon'un yerini dolduracak.

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Ünder, 3 kez fileleri havalandırmıştı.

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 15:42
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