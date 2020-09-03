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03 Eylül 2020, Perşembe
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Higuain ’tan koptu

Higuain Juventus’tan koptu

'ta ayrılıyor.

'ta ayrılıyor. 32 yaşındaki golcünün menajerliğini yapan kardeşi Nicola; Fransa, İngiltere, İspanya, Çin ve ABD'den teklif geldiğini söyledi ve yeni hoca Pirlo'nun Higuain'i istemediğini belirtti. Sık sık aldığı kilolarla dikkat çeken Higuain 44 maçta 11 gol, 8 asist yaptı.
  1. 3.9.2020
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