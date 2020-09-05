Galatasaray'a iyi haber! Asamoah kulüp arıyor
Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için yarış halinde olduğu Inter'in Ganalı sol beki Kwadwo Asamoah hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını teknik direktör Conte'nin, tecrübeli oyuncuyu takımda düşünmediğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika transfer haberleri
İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen ve bir dönem hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Kwadwo Asamoah'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınından Calcio Mercato, Ganalı sol bekin teknik direktör Antonio Conte'nin planları arasında yer almadığını duyurdu. Oyuncunun menajeri ile birlikte kulüp arayışında olduğunu yazdı. Haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de deneyimli yıldıza daha önce duyduğu ilgiye değinildi.
Ancak henüz oyuncuyla Türk kulüpleri arasında henüz bir görüşmenin olmadığı da vurgulandı. Asamoah'ın yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazandığı ancak maaşında indirim yapması halinde, İtalya'ya veda edebileceği ifade edildi.
2018'in yaz transfer döneminde Juventus'tan Inter'e transfer olan Asamoah, geride bıraktığımız sezon yalnızca 11 maçta görev aldı.
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 15:05
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- Fenerbahçe ve Galatasaray'a iyi haber! Asamoah kulüp arıyor
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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