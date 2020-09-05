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05 Eylül 2020, Cumartesi
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'a iyi haber! Asamoah kulüp arıyor

Galatasaray'a iyi haber! Asamoah kulüp arıyor

Bir dönem ve 'nin transferi için yarış halinde olduğu Inter'in Ganalı sol beki hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını teknik direktör Conte'nin, tecrübeli oyuncuyu takımda düşünmediğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika haberleri

Serie A takımlarından Inter'de forma giyen ve bir dönem hem 'ın hem de 'nin listesinde yer alan 'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Calcio Mercato, Ganalı sol bekin teknik direktör 'nin planları arasında yer almadığını duyurdu. Oyuncunun menajeri ile birlikte kulüp arayışında olduğunu yazdı. Haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de deneyimli yıldıza daha önce duyduğu ilgiye değinildi.

Ancak henüz oyuncuyla Türk kulüpleri arasında henüz bir görüşmenin olmadığı da vurgulandı. Asamoah'ın yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazandığı ancak maaşında indirim yapması halinde, İtalya'ya veda edebileceği ifade edildi.

2018'in yaz transfer döneminde Juventus'tan Inter'e transfer olan Asamoah, geride bıraktığımız sezon yalnızca 11 maçta görev aldı.

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  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 15:05
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