Milan 4-2 Juventus | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 31. haftasındaki dev buluşmada Milan, evinde konuk ettiği Juventus'u 4-2 mağlup etti. Ev sahibi, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 18 dakikada bulduğu 4 golle kazanıp müthiş bir galibiyete imza attı.
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan ile Juventus arasında oynanan dev maç müthiş bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 18 dakikada bulduğu gollerle 4-2 kazanmayı başardı.
Lider Juve, 47'de Rabiot, 53'te Higuain'in golleriyle 2-0'ı yakaladı.
Pes etmeyen Milan, 62'de Ibrahimovic (pen.), 66'da Kessie, 67'de Leao ve 80'de Rebic'in golleriyle üç puana uzandı.
Ev sahibinde hafif sakatlığı bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oyun ikinci yarının başında dahil oldu.
Ligde 7 maç sonra yenilgiyle tanışan lider Juventus haftayı 75 puanla tamamladı.
Maç fazlasıyla 5. sıraya tırmanan Milan ise puanını 49 yaptı.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 01:04
- İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler
- Altay Bayındır kurtardı sosyal medya coştu! "Fenerbahçe sensin"
- Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! "Mangal yapmaya gelmiş"
- Fenerbahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer birden! Hoca onay verdi
- Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi heyecanı! 2 yıldızla özel görüşme
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Milan 4-2 Juventus | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.