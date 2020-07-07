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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Hakan'lı Milan'dan müthiş dönüş! Juve'yi yıktılar

Milan 4-2 | MAÇ SONUCU

Milan 4-2 Juventus | MAÇ SONUCU

A'nın 31. haftasındaki dev buluşmada Milan, evinde konuk ettiği 'u 4-2 mağlup etti. Ev sahibi, geriye düştüğü mücadeleyi 18 dakikada bulduğu 4 golle kazanıp müthiş bir galibiyete imza attı.

A'nın 31. haftasında Milan ile arasında oynanan dev maç müthiş bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi Milan, geriye düştüğü karşılaşmayı 18 dakikada bulduğu gollerle 4-2 kazanmayı başardı.

Lider Juve, 47'de Rabiot, 53'te Higuain'in golleriyle 2-0'ı yakaladı.

Pes etmeyen Milan, 62'de Ibrahimovic (pen.), 66'da Kessie, 67'de Leao ve 80'de Rebic'in golleriyle üç puana uzandı.

Ev sahibinde hafif sakatlığı bulunan milli futbolcu , oyun ikinci yarının başında dahil oldu.

Ligde 7 maç sonra yenilgiyle tanışan lider haftayı 75 puanla tamamladı.

Maç fazlasıyla 5. sıraya tırmanan Milan ise puanını 49 yaptı.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 01:04
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