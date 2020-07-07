Milan 4-2 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan ile Juventus arasında oynanan dev maç müthiş bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 18 dakikada bulduğu gollerle 4-2 kazanmayı başardı.

Lider Juve, 47'de Rabiot, 53'te Higuain'in golleriyle 2-0'ı yakaladı.

Pes etmeyen Milan, 62'de Ibrahimovic (pen.), 66'da Kessie, 67'de Leao ve 80'de Rebic'in golleriyle üç puana uzandı.

Ev sahibinde hafif sakatlığı bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oyun ikinci yarının başında dahil oldu.

Ligde 7 maç sonra yenilgiyle tanışan lider Juventus haftayı 75 puanla tamamladı.

Maç fazlasıyla 5. sıraya tırmanan Milan ise puanını 49 yaptı.