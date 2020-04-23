Sampdoria'dan müjdeli haber! Corona virüsünü yendiler
İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, corona virüsüne yakalanan 7 futbolcusunun tamamının hastalığı atlattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara yapılan son testlerin negatif çıktığı ifade edildi.
İtalya Serie A takımlarından Sampdoria, corona virüsüne yakalanan futbolcularının tamamının hastalığı atlattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların son testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
İtalyan ekibinde, Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli ve Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif çıkmıştı.
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