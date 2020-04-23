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23 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A İtalyan ekibinden müjdeli haber! Corona virüsünü yendiler

'dan müjdeli haber! Corona virüsünü yendiler

Sampdoria'dan müjdeli haber! Corona virüsünü yendiler

A ekiplerinden , corona virüsüne yakalanan 7 futbolcusunun tamamının hastalığı atlattığını duyurdu. yapılan açıklamada, futbolculara yapılan son testlerin negatif çıktığı ifade edildi.

A takımlarından , corona virüsüne yakalanan futbolcularının tamamının hastalığı atlattığını duyurdu.

yapılan açıklamada, oyuncuların son testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

İtalyan ekibinde, Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli ve Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif çıkmıştı.

  1. 23.04.2020
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