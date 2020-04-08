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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Juventuslu Douglas Costa arabasıyla yardım malzemesi dağıttı

Juventuslu arabasıyla yardım malzemesi dağıttı

Juventuslu Douglas Costa arabasıyla yardım malzemesi dağıttı

(Serie A) ekiplerinden Juventus’ta forma giyen , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren ülkesi 'da yardım malzemesi dağıttı.

Costa, arabasına yüklediği gıda malzemelerinden oluşan paketleri kız arkadaşı ve annesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm bu karışıklığın ortasında başkalarına yardım etme arzusuyla buradayız." ifadelerini kullandı.

ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen 'da, koronavirüsten şimdiye kadar 699 kişi hayatını kaybetti.

  1. 08.04.2020
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