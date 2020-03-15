Fiorentinalı Dusan Vlahovic'ten koronavirüs açıklaması! "Ter içinde..."

Fiorentina'nın genç futbolcusu Dusan Vlahovic, koronavirüs kaptığını nasıl anladığını ve sonrasında yaşananları anlattı. İşte Vlahovic'in sözleri...

"GECE TER İÇİNDE UYANDIM!"

"Evdeydim. Uyudum. Gece ter içinde uyandım. Ateşim sanki biraz yüksekti. Hemen ateşimi ölçtüm ve 37'yi gördüm. Bazı ilaçlar aldım. Kulübü aradım. Ateşim giderek kötüleşti. Bir daha ölçtüm ve 39 olduğunu gördüm. Çarçabuk hastaneye gittim. Durumun daha kötü olacağını düşünmüyorum. Şu anda iyiyim ve dinleniyorum."

"HİÇBİR TAKIM ARKADAŞIMI GÖREMEDİM"

"Tüm insanlar dinlenmeli ve bu 14 günlük süreyi bu şekilde geçirmeli. Herkes kalabalıklardan uzak dursun. O geceden bu yana hiçbir takım arkadaşımı göremedim ama hepsinin iyi olduğunu düşünüyorum."

"CHIESA, KARANTİNAYA SEVİNMİŞTİR"

"İtalya'daki karantinaya en çok Federico Chiesa sevinmiştir. Her zaman evinde olmaktan mutluluk duyar. FIFA konusunda bir hastalığı var. Onu yenecek birini tanımıyorum. Çünkü, gerçekten futbol dışındaki hayatında FIFA dışında bir şey yapmıyor. Pol Lirola da onun kadar düşkün ama..."

Fiorentina'da ilk vaka Dusan Vlahovic olurken, hemen ardından tüm takıma yapılan testler sonucunda Patrick Cutrone ve German Pezzella'nın da yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Çin'de salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 3 bin 193'e çıkarken, tespit edilen vaka sayısı da 3 bin 610'unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824'e yükseldi. Çin'den sonra virüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 175 kişi artarak bin 441'e çıktı. Vaka sayısı ise 21 bin 157 olarak açıklandı.