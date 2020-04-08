Paolo Maldini'den haber var! Corona virüsü test sonucu...
Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... Geçtiğimiz haftalarda corona virüsü (koronavirüsü) testi yaptıran Milan'lı yönetici Paolo Maldini ve oğlu Daniel Maldini'nin, sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu üzücü haberin ardından yeni bir haber İtalyan basınınca açıklandı; Maldini, oğlu ile beraber corona virüsünü (koronavirüsü) yendi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
İtalya'dan corona virüsü (koronavirüsü) müjdesi... Milan efsanesi ve yöneticisi Paolo Maldini ile beraber oğlu Daniel Maldini'nin geçtiğimiz haftalarda corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.
Bu üzücü haberin ardından karantina altına alınan her iki isim için de hastanede hummalı bir çalışma gerçekleştirilmiş ve yeniden sağlıklarına kavuşmaları için Çizme'de tüm birimler seferber edilmişti.
İTALYAN BASINI MÜJDEYİ VERDİ
La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre, Daniel Maldini'nin semptomları, artık corona virüsü göstermiyor.
TAMAMEN İYİLEŞTİLER
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Paolo Maldini'nin de iyileştiği aktarıldı. Ancak, Milan cephesinden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
- 08.04.2020
- Güncelleme: 08.04.2020 15:42
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