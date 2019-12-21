Yok artık Kolarov! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için büyük uğraş verdiği Aleksandar Kolarov, Roma'da gollerine devam ediyor... Başkent ekibinin Serie A'nın 17. haftasında deplasmanda Fiorentina'yı 4-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Sırp sol bek galibiyette pay sahibi oldu.
Fenerbahçe'nin bütün yaz boyunca transferi için yoğun çaba saf ettiği Kolarov, performansıyla adeta sarı lacivertli takımı pişman ettirdi. Bu sezon 17. lig maçında 5. golünü atan yıldız futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.
Sarı lacivertli taraftarlar tarafından yapılan paylaşımlarda Kolarov transferinin gerçekleşmesinin şampiyonlukla eş değer olarak görüldüğü yorumları yapılıyordu.
Ayrıca Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder Fiorentina maçının 86. dakikasında oyuna dahil oldu.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Yok artık Kolarov! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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