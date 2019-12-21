Yok artık Kolarov! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin bütün yaz boyunca transferi için yoğun çaba saf ettiği Kolarov, performansıyla adeta sarı lacivertli takımı pişman ettirdi. Bu sezon 17. lig maçında 5. golünü atan yıldız futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.

Sarı lacivertli taraftarlar tarafından yapılan paylaşımlarda Kolarov transferinin gerçekleşmesinin şampiyonlukla eş değer olarak görüldüğü yorumları yapılıyordu.

Ayrıca Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder Fiorentina maçının 86. dakikasında oyuna dahil oldu.