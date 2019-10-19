Beklenen oldu! Kolarov'dan 1+1 yıllık imza
Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi Aleksandar Kolarov'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler 30 Haziran 2020'de sözleşmesi bitecek olan Sırp futbolcu için yeniden devreye girmeyi düşünüyordu. Kolarov kulübü Roma ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmaya karar verdi.
Aleksandar Kolarov, Sampdoria karşısında 100. kez Roma formasını giydikten sonra yeni sözleşmeye imza atacak.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varan Kolarov, hafta içi imza da atacak. Kolarov, 2022'ye kadar futbol oynadıktan sonra Roma da kariyerine devam edecek.
Sırp yıldız, Roma'da futbol kariyerine son verdikten sonra idareci olacak.
Aleksandar Kolarov, 2017 yazında Manchester City'den 5 milyon euro bonservisle transfer oldu. Bu sezon 9 maçta 3 gol 1 asistle oynayan 33 yaşındaki Sırp yıldız, 99 maçta ise 15 gol atıp ve 16 asist yaptı.
B PLANI DEVREDE
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosuna görmek istediği Alexander Kolarov transferini gerçekleştiremeyince B planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Sarı-laciverliler yaz transfer sezonunda gündeme getirdiği Çaykur Rizespor'un sol beki Melnjak için devre arasında temas kuracak.
- 19.10.2019
- Güncelleme: 19.10.2019 19:13
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