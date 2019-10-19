Fenerbahçe'de Max Kruse Denizlispor maçı kafilesine alınmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı.Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.

MAX KRUSE KADRODA YOK

TRT Spor'un haberine göre, Max Kruse'nin risk edilmeyerek Denizlispor maçını pas geçeceği bildirildi.

Bilindiği gibi Pazartesi antrenmanını yarıda bırakan Alman yıldız, Çarşamba ve Perşembe günü yapılan antrenmanlara çıkmanış ve dün ise hafif bir antrenman gerçekleştirmişti. Bu sabah yapılan antrenmanda da ağrıları tekrar nüksettiği için çalışmada yer almamıştı. Max Kruse, Denizli'ye götürülmeyecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

DIRAR'IN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Nabil Dirar eksik olarak göze çarpıyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan futbolculardan Hasan Ali Kaldırım'ın, Denizli deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Sakatlıklarını atlatan fakat maç eksiklikleri bulunan Victor Moses ve Garry Rodrigues ile milli karşılaşmalar dolayısıyla lige verilen arada sakatlıklar yaşayan ancak son antrenmanlarda takıma katılan Emre Belözoğlu teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bek pozisyonunda görev yapan Nabil Dirar ise henüz sakatlığını atlatamadığı için Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.