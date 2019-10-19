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Volkan Demirel raporunu verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı
Sezon öncesi Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Volkan Demirel, transfer sezonunun son günü futbolu bırakarak sarı-lacivertli kulübün teknik heyetinde görev almaya başlamıştı. Yeni görevine 2.5 aydır devam eden Demirel, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuyu izledi ve teknik heyete raporunu sundu.
19 Ekim 2019 Cumartesi 07:58
Güncelleme: 19.10.2019 07:58
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Fenerbahçe'de sezon öncesi yönetimin uzun süren ikna çabalarından sonra, transferin son günü futbolu bırakarak teknik ekipte çalışmayı kabul eden Volkan Demirel, aradan geçen 2.5 aylık sürede yeni işine iyice ısınmış görünüyor.
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Artık antrenmanlarda futbolculara talimatlar veren Demirel, Fenerbahçe'nin kirada olan oyuncularının maçlarına gidip hem teknik ekibe hem yönetime bilgi veriyor.
Geçtiğimiz hafta Belçika'ya giderek Westerlo'da oynayan kaleci Berke Özer'i izleyen Demirel, ardından Hollanda'ya geçerek Feyenoord'un alt yapısında çalışan eski takım arkadaşı DirkKuyt'la buluştu.ü
Volkan'ın görevi sadece kirada olan futbolcuları izlemek de değil.
Volkan Demirel, Feenerbahçe'nin transfer gündeminde olan isimleri de izleyip teknik ekibe rapor veriyor.