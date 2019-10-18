Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de ara transfer ve sezon sonu kadro planlaması için çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilerin önceliği ise sol bek transferi... Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı sonrası bu bölgede Nabil Dirar'ı oynatmak zorunda kalan Kanarya, ocak ayında bu bölgeye mutlaka bir transfer yapacak. Takviye çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren teknik heyet, bir yandan da ocak ayı ve sezon sonunda takımdan ayrılacak isimleri belirledi...
18 Ekim 2019 Cuma 09:20
Güncelleme: 18.10.2019 09:22
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Geçtiğimiz sezon yeni yönetimle birlikte yeni bir başlangıç yapan ve Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hollandalı Phillip Cocu'yu getiren Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamıştı.
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Sarı-lacivertliler, şampiyonluk parolasıyla girdiği 2018/2019 sezonunda gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmış ve ligin 10. haftasında oynanan Ankaragücü maçının ardından Cocu'nun görevine son vermişti.
Hollandalı teknik adamın görevinden ayrılmasının ardından takımı 16. haftaya kadar yardımcı antrenör ErwinKoeman yönetmiş ve 16. haftada oynanan Antalyaspor maçından itibaren takım teknik direktör Ersun Yanal'a emanet edilmişti.
Sarı-lacivertliler, Yanal'ın takımın geçmesiyle birlikte ligin son haftalarına doğru yükselen bir grafik çizmiş ve ligi 6. sırada tamamlamıştı.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonda hedeflediği şampiyonluk için yaz transfer döneminde takımı baştan aşağı yeniledi.