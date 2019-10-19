Fenerbahçe'de beklenen oldu! Vedat Muriç... | Son dakika transfer haberleri

Sezona flaş transferlerle başlangıç yapan ve geride bırakılan sezonunun kadrosunu neredeyse sil baştan değiştiren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için dünya devleri sıraya girerken Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Muriç de transfer için kararını verdi. Peki, Fenerbahçe'de Muriç ve transfere konularında neler yaşanıyor? İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...