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Fenerbahçe'de beklenen oldu! Vedat Muriç... | Son dakika transfer haberleri
Sezona flaş transferlerle başlangıç yapan ve geride bırakılan sezonunun kadrosunu neredeyse sil baştan değiştiren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için dünya devleri sıraya girerken Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Muriç de transfer için kararını verdi. Peki, Fenerbahçe'de Muriç ve transfere konularında neler yaşanıyor? İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...
19 Ekim 2019 Cumartesi 11:24
Güncelleme: 19.10.2019 11:27
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Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...
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Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Adı dünya devi kulüplerle anılan Muriç, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.
MuriçKosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynadığı Çekya ve İngiltere maçlarındaki 2 gol ve 2 asistlik performansının ardından Karadağ ağlarını da sarsmayı başardı.
Muriç'i yakından takip eden kulüplerden olan ManchesterUnited, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı AytemizAlanyaspor maçına scout ekibinden KrstoKilibarda'yı göndermişti.