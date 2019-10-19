Fenerbahçe'de beklenen oldu! Vedat Muriç... | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de beklenen oldu! Vedat Muriç... | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Vedat Muriç... | Son dakika transfer haberleri

Sezona flaş transferlerle başlangıç yapan ve geride bırakılan sezonunun kadrosunu neredeyse sil baştan değiştiren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için dünya devleri sıraya girerken Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Muriç de transfer için kararını verdi. Peki, Fenerbahçe'de Muriç ve transfere konularında neler yaşanıyor? İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:24 Güncelleme: 19.10.2019 11:27
Fenerbahçe'de beklenen oldu! Vedat Muriç... | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de beklenen oldu! Vedat Muriç... | Son dakika transfer haberleri

Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Vedat Muriç... | Son dakika transfer haberleri

Adı dünya devi kulüplerle anılan Muriç, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Vedat Muriç... | Son dakika transfer haberleri

Muriç Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynadığı Çekya ve İngiltere maçlarındaki 2 gol ve 2 asistlik performansının ardından Karadağ ağlarını da sarsmayı başardı.

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Vedat Muriç... | Son dakika transfer haberleri

Muriç'i yakından takip eden kulüplerden olan Manchester United, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına scout ekibinden Krsto Kilibarda'yı göndermişti.

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