Ersun Yanal'dan rakiplerine gözdağı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Ersun Yanal'dan rakiplerine gözdağı!

Ligdeki son maçında Antalya'ya yenilen ve araya moralsiz giren Fenerbahçe, Denizli'yle başlayıp Konya, Kayseri, Kasımpaşa'yla devam edecek seriden 12 puan alıp liderlik koltuğuna yerleşmek istiyor. Antalya yenilgisini "İş kazası" olarak tanımlayan teknik direktör Ersun Yanal oyuncularından mutlak galibiyet isterken rakiplerine de gözdağı verdi. İşte detaylar...
19 Ekim 2019 Cumartesi 09:40 Güncelleme: 19.10.2019 09:57
Ersun Yanal'dan rakiplerine gözdağı!

Sezonun 8. haftasında Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de tüm hesaplar üç puan üzerine yapıldı. Antalya yenilgisini "İş kazası" olarak tanımlayan teknik direktör Ersun Yanal oyuncularından mutlak galibiyet isterken "Milli araya kadar dört maç oynayacağız.

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Ersun Yanal'dan rakiplerine gözdağı!

Kolay rakip yok ama tam puan toplamak bizim elimizde. Dörtte dört yaparak zirveye oturmamız gerek. Takımı bir an önce hak ettiği yere taşımalıyız" sözleriyle beklentilerini dile getirdi.

Ersun Yanal'dan rakiplerine gözdağı!

Olumlu istatistiklerin skora yansıması gerektiğini vurgulayan Yanal "Oynadığımız oyunun hakkını vermenin zamanı geldi. Basit hatalara son verip son vuruşları düzgün yapmamız halinde kimse önümüzde duramaz" derken de oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.

Ersun Yanal'dan rakiplerine gözdağı!

"BU YOLDA BERABERİZ"

Medyada yer alan transfer haberlerine dikkat çeken Ersun Yanal "Biz bir takımız ve kimsenin de bir yere gittiği yok.

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Ersun Yanal'dan rakiplerine gözdağı!

Oynayan oynamayan tüm oyunculara ihtiyacımız var. Zorlu bir maratondayız ve herkese sıra gelecek. Dedikodulara kulaklarınızı tıkayın ve bütün konsantrasyonunuzu takıma verin" uyarısında bulundu.

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