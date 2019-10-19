Fenerbahçe'ye 2 müjdeli haber birden!

Tüm futbolcular ortak toplantıda, "Bizim için bu sezon şampiyonluk önemli. Biz de omuz omuza yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hakkımızda ortaya atılan iddiaların bir temeli yok. Biz sahaya çıkıp gerekli cevabı vereceğiz.