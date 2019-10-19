Fenerbahçe'ye 2 müjdeli haber birden! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye 2 müjdeli haber birden!

Süper Lig'in 8 haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye 2 müjdeli haber birden geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan 2 yıldızın zorlu Denizlispor karşısında forma giyme ihtimalinin yüksel olduğu belirtildi. İşte Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeler...
19 Ekim 2019 Cumartesi 08:44
Fenerbahçe'ye 2 müjdeli haber birden!

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, 3 puana odaklandı.

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Fenerbahçe'ye 2 müjdeli haber birden!

Son olarak Antalyaspor maçında beklemediği bir yenilgi alan sarı-lacivertlilerin tek gündemi galibiyet oldu.

Fenerbahçe'ye 2 müjdeli haber birden!

Tüm futbolcular ortak toplantıda, "Bizim için bu sezon şampiyonluk önemli. Biz de omuz omuza yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hakkımızda ortaya atılan iddiaların bir temeli yok. Biz sahaya çıkıp gerekli cevabı vereceğiz.

Fenerbahçe'ye 2 müjdeli haber birden!

Ligin uzun bir maraton olduğunun farkındayız. Bu maratonda hepimiz forma şansı yakalayacağız. Formayı kaptığımızda hazır olmak için sıkı çalışıyoruz" ifadeleriyle Denizlispor maçına kilitlendi.

Fenerbahçe'ye 2 müjdeli haber birden!

Fenerbahçe'ye zorlu karşılaşma öncesinde müjdeli haber de geldi.

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