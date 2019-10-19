Süper Lig'in 8 haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye 2 müjdeli haber birden geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan 2 yıldızın zorlu Denizlispor karşısında forma giyme ihtimalinin yüksel olduğu belirtildi. İşte Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeler...
19 Ekim 2019 Cumartesi 08:44
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Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, 3 puana odaklandı.
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Son olarak Antalyaspor maçında beklemediği bir yenilgi alan sarı-lacivertlilerin tek gündemi galibiyet oldu.
Tüm futbolcular ortak toplantıda, "Bizim için bu sezon şampiyonluk önemli. Biz de omuz omuza yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hakkımızda ortaya atılan iddiaların bir temeli yok. Biz sahaya çıkıp gerekli cevabı vereceğiz.
Ligin uzun bir maraton olduğunun farkındayız. Bu maratonda hepimiz forma şansı yakalayacağız. Formayı kaptığımızda hazır olmak için sıkı çalışıyoruz" ifadeleriyle Denizlispor maçına kilitlendi.
Fenerbahçe'ye zorlu karşılaşma öncesinde müjdeli haber de geldi.