Riza Durmisi sürprizi! Fenerbahçe bunu yaptı... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe sol bek arayışlarına yeniden hız verdi... Yeni Asır'da yer alan habere göre; sarı lacivertliler daha önce de çok istediği İtalyan ekibi Lazio'nun 25 yaşındaki başarılı oyuncusu Riza Durmisi'yi gündemine aldı.

REAL BETIS'TE PARLADI

Dört sezon ülkesinin Brondby takımında oynadıktan sonra İspanya'ya geçen ve burada Real Betis ekibinde görev yapan oyuncu geçen sezonun başında Lazio'ya transfer olmuştu. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan futbolcu ile Beşiktaş Kulübü ciddi şekilde ilgilenmiş, anlaşma gerçekleşmemişti.

BRONDBY YAKIN MARKAJDA

Rıza Durmisi için eski kulübü Brondby de yakın markajda. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski kulübüne dönebileceğinin sinyallerini vermişti. Bu sezon Lazio formasıyla süre almayan oyuncu İtalya Ligi'nde geçtiğimiz 10 maçta oynamış ve 1 maçta asist yapmıştı. Durmisi Danimarka Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada görev aldı.