Riza Durmisi sürprizi! Fenerbahçe bunu yaptı... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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sürprizi! bunu yaptı... Son dakika haberleri

Riza Durmisi sürprizi! Fenerbahçe bunu yaptı... Son dakika transfer haberleri

'nin sol bek arayışı ile ilgili birçok isim gündeme gelirken yaz döneminde ismi sıkça konuşulan Lazio'nun 25 yaşındaki oyuncusu yeniden yakın markaja alındı. Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Danimarkalı oyuncu için İtalyan kulübü yetkilileri ile görüşme masasına oturulacağı ve futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması için yoğun çaba sarf edileceği öğrenildi.

sol bek arayışlarına yeniden hız verdi... Yeni Asır'da yer alan habere göre; sarı lacivertliler daha önce de çok istediği İtalyan ekibi Lazio'nun 25 yaşındaki başarılı oyuncusu 'yi gündemine aldı.

REAL BETIS'TE PARLADI

Dört sezon ülkesinin Brondby takımında oynadıktan sonra 'ya geçen ve burada Real Betis ekibinde görev yapan oyuncu geçen sezonun başında Lazio'ya olmuştu. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan futbolcu ile Beşiktaş Kulübü ciddi şekilde ilgilenmiş, anlaşma gerçekleşmemişti.

BRONDBY YAKIN MARKAJDA

Rıza Durmisi için eski kulübü Brondby de yakın markajda. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski kulübüne dönebileceğinin sinyallerini vermişti. Bu sezon Lazio formasıyla süre almayan oyuncu Ligi'nde geçtiğimiz 10 maçta oynamış ve 1 maçta asist yapmıştı. Durmisi Danimarka Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe'de sol bek arayışı

  1. 19.10.2019
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