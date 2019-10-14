Fenerbahçe'ye Denizlispor maçı öncesi 3 müjde! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye Denizlispor maçı öncesi 3 müjde!

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 11 puan toplayan Fenerbahçe, 5. sırada yer aldı. Bu hafta Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu sıkıntı yaratıyordu. Emre Belözoğlu ve Dirar'ın sakatlığının ardından ilk 11 kurmakta zorlanan Ersun Yanal'a, 3 yıldızından müjdeli haber geldi. İşte Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11...
14 Ekim 2019 Pazartesi 11:59 Güncelleme: 15.10.2019 07:55
Fenerbahçe'ye Denizlispor maçı öncesi 3 müjde!

Fenerbahçe'de 20 Ekim Pazar günü oynanacak Denizlispor maçı için çalışmalar sürüyor.

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Fenerbahçe'ye Denizlispor maçı öncesi 3 müjde!

Süper Lig'de oynanan 7 haftada 11 puan toplayan Fenerbahçe 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'ye Denizlispor maçı öncesi 3 müjde!

Denizlispor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan sarı-lacivertlilerde sakatların durumu can sıkıyor.

Fenerbahçe'ye Denizlispor maçı öncesi 3 müjde!

Arnavutluk ile oynanan milli maçta kaburgası kırılan Emre Belözoğlu'nun durumu Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı.

Fenerbahçe'ye Denizlispor maçı öncesi 3 müjde!

Sahadaki maestrosunu kaybeden sarı-lacivertlilerde bu gelişmenin ardından Denizli deplasmanı stratejisinde tüm taşlar yerinden oynadı.

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