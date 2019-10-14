Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...

Arnavutluk maçında bir hava topu mücadelesindeki hamlesiyle kaburgası kırılan tecrübeli futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen hem kulüp bazında hem de ulusal formayla yoğun bir fikstürde çok yıprandı. Emre'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi...
14 Ekim 2019 Pazartesi 11:21
Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, kariyerinin en yoğun süreçlerinden birini yaşıyor.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...

Hem ay-yıldızlı takımda hem de sarı-lacivertli forma altında çok yorulan Emre, fiziksel olarak artık dayanamadı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...

Hırsı, isteği ve fedakârlığıyla hep sahada olmak isteyen deneyimli orta saha, 39 yaşında olmasının da etkisiyle ister istemez sorunlar yaşıyor.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...

Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın adeta vazgeçilmezi olan başarılı kaptan, çok zorlu ve stresli 90 dakikaları arka arkaya oynadı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de bütün umutların bağlandığı Emre, A Milli Takımın EURO 2020 yolunda da olmazsa olmaz ismi.

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