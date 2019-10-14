Fenerbahçe'ye kötü haber! Emre Belözoğlu...

Arnavutluk maçında bir hava topu mücadelesindeki hamlesiyle kaburgası kırılan tecrübeli futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen hem kulüp bazında hem de ulusal formayla yoğun bir fikstürde çok yıprandı. Emre'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi...

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





