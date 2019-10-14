Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesini Hamit Altıntop verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Londra'da birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merih Demiral ve Cengiz Ünder'in performansını yorumlayan Hamit Altıntop, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mesut Özil hakkında da konuştu. Altıntop, Fenerbahçelilere müjdeli haberi verdi...
14 Ekim 2019 Pazartesi 09:41
Güncelleme: 14.10.2019 09:43
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TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Londra'da düzenlenen Liderler Haftası'na katıldı.
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Burada Goal muhabiri Naziir Kinsella'nın sorularını yanıtlayan eski milli futbolcu, Mesut Özil'in olası Türkiye transferi, Franck Ribery, Cengiz Ünder ve Merih Demiral'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte Hamit Altıntop'un Fenerbahçelileri heyecanlandıran o açıklamaları;
"CENGİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Cengiz Ünder farklı bir yetenek. Hücuma dönük, gol atabilen bir oyuncu. Bizim için çok özel bir isim.
Sakatlıklardan yana biraz şanssızlık yaşıyor ama daha genç ve onun yeteneklerine güveniyoruz.