Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesini Hamit Altıntop verdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesini Hamit Altıntop verdi!

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesini Hamit Altıntop verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Londra'da birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merih Demiral ve Cengiz Ünder'in performansını yorumlayan Hamit Altıntop, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mesut Özil hakkında da konuştu. Altıntop, Fenerbahçelilere müjdeli haberi verdi...
14 Ekim 2019 Pazartesi 09:41 Güncelleme: 14.10.2019 09:43
Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesini Hamit Altıntop verdi!

TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Londra'da düzenlenen Liderler Haftası'na katıldı.

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Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesini Hamit Altıntop verdi!

Burada Goal muhabiri Naziir Kinsella'nın sorularını yanıtlayan eski milli futbolcu, Mesut Özil'in olası Türkiye transferi, Franck Ribery, Cengiz Ünder ve Merih Demiral'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesini Hamit Altıntop verdi!

İşte Hamit Altıntop'un Fenerbahçelileri heyecanlandıran o açıklamaları;

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesini Hamit Altıntop verdi!

"CENGİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Cengiz Ünder farklı bir yetenek. Hücuma dönük, gol atabilen bir oyuncu. Bizim için çok özel bir isim.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesini Hamit Altıntop verdi!

Sakatlıklardan yana biraz şanssızlık yaşıyor ama daha genç ve onun yeteneklerine güveniyoruz.

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