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15 Aralık 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU 3-1 Udinese

MAÇ SONUCU Juventus 3-1 Udinese

A ekiplerinden ’ta forma giyen milli futbolcu , 3-1 kazandıkları Udinese mücadelesinde ’nin kaydettiği golü hazırlayan isim oldu.

A'nın 16. haftasında , sahasında karşı karşıya geldiği Udinese'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakada milli futbolcu da 1 asist ile takımının galibiyetine katkı sağladı.

Mücadelenin 9 ve 37. dakikalarında Portekizli yıldız skoru 2-0'a taşırken, de Torino temsilcisinde son sözü söyleyen isim oldu. Merih'in indirdiği topa kale önünde kafa vuruşunu yapan İtalyan oyuncu, Torino ekibinin gol perdesini kapatmış oldu.

Merih Demiral, Serie A'da siyah-beyazlı forma ile ilk 11'de görev aldığı 2. mücadelesinde ilk kez asist yapmış oldu.

  1. 15.12.2019
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